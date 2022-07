Doradca Zełenskiego: w Ołeniwce doszło do wybuchu termobarycznego, to był zamach terrorystyczny

W obozie filtracyjnym w Ołeniwce, gdzie zginęły dziesiątki ukraińskich jeńców, doszło do wybuchu termobarycznego wewnątrz obiektu - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak, powołując się na zdjęcia satelitarne. Wcześniej Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Ukrainie przekazał, że jego prośba o dostęp do jeńców wojennych z obozu w Ołeniwce nie została spełniona. W zakładzie na terytorium kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów w wyniku ataku rakietowego zginęło co najmniej 40 ukraińskich jeńców.

"Media piszą o 'ataku na Ołeniwkę', ale czy jest na to dowód?" - napisał Podolak na Twitterze. Jak dodał, ze zdjęć satelitarnych wynika, że tylko jeden budynek został zniszczony. Co więcej, więźniów przeniesiono tam tuż przed atakiem.

Odrzucona prośba Czerwonego Krzyża

"By była jasność, nasza wczorajsza prośba o dostęp do jeńców z ośrodka więziennego w Ołeniwce nie została spełniona. Umożliwienie dostępu do jeńców jest obowiązkiem stron konfliktu wynikającym z konwencji genewskich" – podkreślili delegaci, zaznaczając, że będą dalej zabiegać o dopuszczenie do uwięzionych.