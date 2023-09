Ołena Zełenska w szczerym wywiadzie. "Mój syn tęskni za ojcem"

Ołena Zełenska w wywiadzie dla BBC

Wyznała, że nigdy nie marzyła o tym, by jej mąż stał się "postacią historyczną" i podkreśliła, że tęskni za nim. - Być może to trochę samolubne, ale ja potrzebuję mojego męża obok mnie, a nie postaci historycznej - wskazała. Zauważyła jednak, że Wołodymyr Zełenski "naprawdę ma energię, siłę woli, inspirację i upór, aby przejść przez tę wojnę". - Wierzę w niego i go wspieram. Wiem, że ma wystarczająco dużo siły. Myślę, że dla innych znanych mi osób ta sytuacja byłaby dużo trudniejsza. On naprawdę jest bardzo silną i odporną osobą, a ta odporność jest tym, czego wszyscy teraz potrzebujemy - podkreśliła.