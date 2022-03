Ukraińska pięciolatka na okładce magazynu „Time”. "Ta dziewczynka jest przyszłością, przypomina nam, o co walczą Ukraińcy"

Pięcioletnia Waleria i jej mama Taisiia uciekły z Krzywego Rogu w Ukrainie i dostały się do Polski. Dziewczynkę, przebiegającą przez przejście graniczne, uchwycił fotograf. Jej promienny uśmiech stał się symbolem oporu Ukraińców wobec najeźdźcy i nadziei na przyszłość. Teraz zdjęcie Walerii trafiło na okładkę magazynu "Time".

Jak mówi Taisiia, rodzina aż do końca nie wierzyła, że do wojny naprawdę dojdzie. Gdy 24 lutego nastąpiła inwazja, matka dziewczynki podjęła decyzję o ucieczce, by zapewnić pięciolatce bezpieczeństwo. Taisiia, jej siostra i matka oraz dwoje dzieci przez 18 godzin stały w zatłoczonym pociągu ze Lwowa. Granicę przekroczyły 9 marca, zostawiając w Ukrainie ojca i brata Walerii.