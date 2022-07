Rosja zaatakowała pociskami port handlowy w Odessie

Rzecznik MSZ Ukrainy: splunięcie Putina w twarz sekretarza generalnego ONZ i prezydenta Turcji

Do ataku odniósł się rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko. "Rosja potrzebowała mniej niż 24 godzin, by poprzez atak rakietowy na terytorium portu Odessy podać w wątpliwość uzgodnienia i obietnice dane przez siebie ONZ i Turcji w podpisanym wczoraj w Stambule dokumencie" - podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych.