Atak rakietowy Ukraińców na rosyjski konwój. Nagranie z drona

Rosja przygotowuje katastrofę w kachowskiej elektrowni wodnej na Dnieprze, zaminowując zaporę i transformatory - oświadczył w czwartek wieczorem Mychajło Podolak z biura prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że według jego informacji "Rosja już przygotowała wszystko, by przeprowadzić ten zamach terrorystyczny". Dodał, że taki atak ze strony Rosji "będzie oznaczać "dokładnie to samo, co użycie broni masowego rażenia".