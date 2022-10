"Generał Armagedon" przejął dowodzenie nad wojskami na Ukrainie. ISW: nie spowoduje dalszej "syrianizacji" wojny

Wojska rosyjskie prowadziły w poniedziałek i wtorek zmasowany ostrzał ukraińskich miast. Zbiegło się to w czasie z wyznaczeniem generała Siergieja Surowikina na głównodowodzącego sił inwazyjnych. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Andrij Jusow ocenił, że "zarzucenie rakietami obiektów infrastruktury cywilnej to jego styl", a "The Guardian" odnotował, że jego rygorystyczne i nieortodoksyjne podejście do prowadzenia wojny sprawiły, że koledzy nadali mu ponury przydomek "generał Armagedon".