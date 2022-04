Rosyjskie media donoszą o śmierci 24-letniego dowódcy

Nie żyje rosyjski porucznik Żantuar Iskalijew - donoszą rosyjskie media. To kolejny rosyjski oficer, który poniósł śmierć w walkach w Ukrainie. 24-latek miał zginąć ponad miesiąc temu, ale dopiero teraz informacja została oficjalnie podana przez lokalną prasę. We wtorek w Rosji odbył się jego pogrzeb.

Jak podają lokalne rosyjskie media, Iskalijew zginął 6 marca podczas "specjalnej operacji w Ukrainie" - to sformułowanie, które rosyjska propaganda stosuje w odniesieniu do bezprawnej rosyjskiej inwazji na ten kraj.

Jak donosi rosyjski portal Orenday, przed wyjazdem do Ukrainy Iskalijew służył w jednostce stacjonującej w rosyjskiej miejscowości Czebarkul położonej niedaleko granicy z Kazachstanem. Dowodził pułkiem czołgów 7. brygady kozackiej.

Iskalijew został pochowany we wtorek w Orsku na wschodzie Rosji.

Straty po stronie rosyjskiej

We wtorek ukraiński sztab generalny poinformował, że całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 12 kwietnia to około 19,6 tysiąca ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 732 czołgi, 1946 bojowych transporterów opancerzonych, 349 systemów artyleryjskich, 111 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 63 systemy obrony przeciwlotniczej, 157 samolotów, 140 śmigłowców, 1406 pojazdów kołowych, siedem jednostek pływających, 76 cystern, 124 bezzałogowce (drony), cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Jak podkreśla sztab, dane są aktualizowane na bieżąco, jednak podawanie dokładnych szacunków utrudnia duża intensywność działań wojennych.