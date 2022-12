ISW: Kreml próbuje naprawić wizerunek Putina jako lidera czasu wojny

"Kreml prawdopodobnie nagłośnił spotkanie, by zaprezentować Putina jako dogłębnie zaangażowanego w planowanie i prowadzenie wojny w Ukrainie" - ocenili analitycy. Dodali, że nastąpiło to po fali wyraźnej krytyki roli Putina w dowodzeniu działaniami wojennymi ze strony twardogłowych zwolenników wojny. Spotkanie w sztabie miało też "zrehabilitować wizerunek ministerstwa obrony" Rosji i przedstawić resort jako "zorganizowany, zjednoczony i skuteczny" - zauważył think tank.