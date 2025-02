1082 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Niemieckie wojsko prowadzi dochodzenie w sprawie niezidentyfikowanych dronów, które latały nad bazą w Schwesing, gdzie szkoleni są ukraińscy żołnierze. Prezydent USA Donald Trump poinformował o "postępach" w rozmowach z Putinem, dodając, że spotka się z nim "w odpowiednim czasie". W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja zaatakowała dronami Kijów. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

"Rosja najwyraźniej wykorzystuje rozwijane przez siebie innowacje technologiczne w wojnie na Ukrainie bezpośrednio przeciwko państwom NATO" - uważają eksperci z amerykańskiego think-tanku ISW (Institute for the Study of War, Instytut Studiów nad Wojną, ISW).