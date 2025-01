1043 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów, do którego doszło w nocy z sylwestra na Nowy Rok. "Nawet w sylwestra Rosja zajmowała się jedynie tym, by skrzywdzić Ukrainę" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.