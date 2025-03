1102 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. "Jesteśmy bardzo wdzięczni Stanom Zjednoczonym za całe wsparcie. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi, Kongresowi za ich dwupartyjne wsparcie" - napisał w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski. Po nocnym ataku dronów w obwodzie odeskim zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. W Zaporożu rosyjski dron trafił w budynek mieszkalny. Oto co jeszcze wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Minionej nocy jeden z dronów trafił między innymi w budynek mieszkalny w Zaporożu na południowym-wschodzie Ukrainy . Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Rannych zostało kilka osób. - Właśnie przygotowywałem sobie posiłek w kuchni, gdy usłyszałem dziwny dźwięk. Potem słychać było bardzo głośną eksplozję - mówił jeden z mieszkańców. - Wybiegłem na zewnątrz budynku, ponieważ zdałem sobie sprawę, że to musiało się wydarzyć w pobliżu i że ludzie mogą potrzebować pomocy - dodał.

> Amerykanie pomogli uratować nasz naród - oświadczył w sobotę w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wyrażając przy tym wdzięczność za udzieloną pomoc. Dodał, że relacja między państwami jest "historyczną i solidną więzią". "Jesteśmy bardzo wdzięczni Stanom Zjednoczonym za całe wsparcie. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi, Kongresowi za ich dwupartyjne wsparcie (demokratów i republikanów - red.) i Amerykanom" – napisał prezydent na oficjalnym kanale X. Dodał, że "Ukraińcy zawsze doceniali to wsparcie, szczególnie w ciągu tych trzech lat pełnoskalowej inwazji (Rosji)".

24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces

Ukraińscy żołnierze w Doniecku 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces

> Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował w wywiadzie dla niedzielnych wydań kilku gazet o uspokojenie nastrojów po kłótni prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Wezwał też kraje europejskie do "strategicznego zrywu" na rzecz wspólnej obronności. W sobotę Pałac Elizejski podał, że Macron rozmawiał z Trumpem i Zełenskim po ich sporze w Białym Domu. Francuski prezydent rozmawiał też z szefem NATO , przewodniczącym Rady Europejskiej i premierem Wielkiej Brytanii - dodano.

> Wszelka pomoc USA dla Ukrainy, w tym ostatnie dostawy amunicji oraz sprzętu wojskowego autoryzowane i opłacone za czasów prezydenta Joe Bidena mogą zostać wkrótce anulowane – stwierdził w piątek przedstawiciel administracji prezydenta Donalda Trumpa, cytowany przez "New York Times". Urzędnik miał powiedzieć to po zerwaniu w piątek rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. NYT poinformował, powołując się na wyliczenia Pentagonu, że w amerykańskim budżecie pozostało ok. 3,85 mld dol. z zatwierdzonych przez Kongres USA środków pomocy militarnej dla Ukrainy.