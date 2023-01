Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius planuje wkrótce odwiedzić Ukrainę. - To, co jest pewne, to fakt, że szybko udam się do Ukrainy. Prawdopodobnie nawet w ciągu najbliższych czterech tygodni - powiedział Pistorius w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla "Bild am Sonntag". Niemiecka gazeta zwróciła uwagę, że Berlin jest pod presją, by wyraził zgodę na wysyłkę niemieckich czołgów na Ukrainę. Wcześniej, w sobotę, minister finansów Niemiec Christian Lindner wezwał nowego szefa ministra obrony do zbadania dalszej niemieckiej pomocy dla Ukrainy.