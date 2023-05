Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 452. dzień. Kijów zaprzecza, by strona rosyjska przejęła pełną kontrolę nad oblężonym miastem Bachmut. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kontynuuje ofensywę dyplomatyczną w Japonii, gdzie trwa szczyt G7. Szefowa Komisji Europejskiej przekazała informacje o 11. pakiecie sankcji wobec Rosji, a Watykan przygotowuje się do rozpoczęcia misji pokojowej.

> Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że jedenasty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji będzie obejmował "ponad 90 firm na całym świecie, co do których mamy niezbite dowody na to, że łamią sankcje, czyli dostarczają objęte sankcjami towary bezpośrednio do Rosji z Unii Europejskiej z pominięciem krajów trzecich".