> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że były prezydent USA Donald Trump nie rozumie Władimira Putina , bo nigdy z nim nie walczył. - Nie sądzę, żeby zdawał sobie sprawę, że on nigdy się nie zatrzyma - powiedział przywódca Ukrainy w rozmowie z telewizją CNN.

> Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Waszyngtonie spotkał się z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Antonym Blinkenem. Delegacje obu krajów zasiadły wspólnie do stołu. Po spotkaniu Sikorski wyszedł do dziennikarzy i powiedział, że była to "dobra, strategiczna rozmowa bliskich sojuszników". - Na szczycie agendy było bezpieczeństwo Polski, także w kontekście wojny w Ukrainie - dodał.