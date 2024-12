1014 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Amerykański resort obrony ogłosił w poniedziałek nową transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 725 mln dolarów. W pakiecie znalazły się między innymi rakiety do systemów obrony powietrznej, drony, rakiety do systemów HIMARS oraz po raz pierwszy miny przeciwpiechotne. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.