Najnowszy bilans strat rosyjskiej armii

Amerykanie szacują wyższe straty wśród Rosjan

Już na początku lutego wysocy rangą przedstawiciele władz USA, z którymi rozmawiali dziennikarze "The New York Times", szacowali, że liczba strat po stronie rosyjskiej zbliża się do 200 tysięcy żołnierzy. Amerykański dziennik zauważył wtedy, że te straty w ciągu zaledwie 11 miesięcy są ośmiokrotnie większe niż straty amerykańskie w ciągu dwóch dekad wojny w Afganistanie.