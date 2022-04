MSW Ukrainy publikuje nagranie. "Oto, jak wygląda eksplozja podczas niszczenia 475 jednostek amunicji wroga"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy zamieściło w środę na Twitterze nagranie, na którym widać, jak dochodzi do spektakularnej eksplozji. Słychać głośny huk, a czarne kłęby dymu i żar unoszą się wysoko nad miejscem wybuchu. "Oto, jak wygląda eksplozja podczas niszczenia 475 jednostek amunicji wroga" - napisał resort spraw wewnętrznych.

Ukraińskie MSW nagranie pokazujące eksplozję opublikowało w środę w mediach społecznościowych. Jak poinformowano, to detonacja "475 jednostek amunicji wroga".

W zamieszczonym na Twitterze wpisie dodano: "A tymczasem powtarzamy, bądź ostrożny i uważny!". Resort zaapelował też, by nie podchodzić do podejrzanego przedmiotu, a po zauważeniu go zadzwonić pod odpowiedni numer i powiadomić służby.