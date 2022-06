Generał mówi, co będzie głównym celem ataku, gdy Ukraińcy otrzymają uzbrojenie 

Generał Dmytro Marczenko, dowodzący w początkowej fazie wojny obroną Mikołajowa i obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy, zadeklarował, że "jeśli tylko otrzymamy obiecane uzbrojenie z Zachodu, to celem numer jeden stanie się dla nas Most Krymski, łączący okupowany Krym z Rosją".

Generał Dmytro Marczenko, dowodzący w początkowej fazie wojny obroną Mikołajowa i obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy przyznał to w rozmowie z portalem Krym.Realii, czyli krymskim projektem Radia Swoboda. "Mówię to ze stuprocentową pewnością. Nie jest to też żadną tajemnicą ani dla naszych wojskowych, ani dla rosyjskich, podobnie jak dla mieszkańców Ukrainy i Rosji. Powinniśmy po prostu przeciąć ten główny kanał przerzutowy (rosyjskich) rezerw (żołnierzy i uzbrojenia). Gdy tylko to się stanie, przeciwnik wpadnie w panikę" - oświadczył.