Świat Ukraina testuje odrzutowe drony przechwytujące. Minister obrony o szczegółach Oprac. Kamila Grenczyn |

Ukraińskie operacje dronowe (nagranie poglądowe) Źródło wideo: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Trwają poszukiwania sposobów przeciwdziałania odrzutowym bezzałogowcom. Mamy cztery potencjalne drony przechwytujące, które mogą zestrzelić odrzutowe Shahedy - powiedział Jewhenij Chmara w czasie spotkania z dziennikarzami, co przytoczyła w niedzielę agencja informacyjna Interfax-Ukraina.

Minister dodał również, że resort obrony chce "maksymalnie szybko" przeprowadzić próby i wdrożyć masową produkcję tysięcy sztuk tego rodzaju dronów przechwytujących.

Zagrożenie ze strony bezzałogowców o napędzie odrzutowym dynamicznie wzrasta: według danych strony ukraińskiej, w lipcu Rosja zastosowała 1,5 tysiąca dronów tego typu, w sierpniu - już 2,5 tysiąca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Media: szef CIA przekazał propozycję dla Putina

Chmara o "wizji prowadzenia i zakończenia wojny"

Chmara poinformował, że Ukraina chciałaby przyśpieszyć wypłatę środków z kredytu Unii Europejskiej, zaplanowaną na przyszły rok, aby pokryć tegoroczny deficyt budżetowy, wynoszący 27 miliardów dolarów. Zapowiedział także większą aktywność w obszarze rozwoju sektora przemysłu zbrojeniowego i eksportu. Kontynuowana ma być transformacja cyfrowa i działania dotyczące wojny kognitywnej.

- Plany dotyczące wizji prowadzenia i zakończenia wojny nie mogą pozostawać tylko na poziomie ministra obrony, naczelnego dowódcy czy sztabu generalnego. Muszą się pojawiać także niżej, na poziomie dowódców i oddziałów, które codziennie wykonują zadania na froncie - oświadczył Chmara.

Minister powiedział też, że priorytetem pozostaje zatrzymanie jak największej liczby fachowców w strukturach resortu obrony. - W ministerstwie pozostaje wielu fachowych pracowników z kompetencjami i propaństwowym nastawieniem. Ich zadanie to zapewnienie kontynuacji prac, dalsze realizowanie ważnych projektów oraz wzmocnienie tych kierunków, które wymagają dodatkowej uwagi - mówił.

Chmara został pełniącym obowiązki ministra obrony 20 lipca, po odwołaniu ze stanowiska Mychajła Fedorowa. 19 sierpnia Rada Najwyższa Ukrainy wyznaczyła go na stanowisko ministra obrony. Przed objęciem funkcji Chmara pełnił obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy od stycznia do lipca 2026 roku.