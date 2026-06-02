Nocny atak na Kijów. "Modlimy się, że może obudzimy się rano"

Wiktoria Czyrwa o nocnym ataku sił rosyjskich na Kijów

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek w nocy zmasowany atak na Kijów. W jego wyniku w wielu częściach stolicy Ukrainy wybuchły pożary. Służby ratownicze pracowały niemal we wszystkich dzielnicach, w 29 miejscach - informował szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko.

Te przerażające chwile relacjonowała mieszkanka obwodu kijowskiego Wiktoria Czyrwa, dziennikarka portalu eDialog. W programie "Wstajesz i wiesz" chwilę po godzinie 6.00 rano mówiła, że słyszała nadlatujące nocą rakiety. Wyjaśniła, że z uwagi na daleką odległość od schronu nie chodzą do niego i w jej opinii bezpieczniej jest zostać w domu.

Zmasowany atak na Kijów. Relacja mieszkanki

- Po takich nocach oczywiście, że zastanawiamy się, czy naprawdę już przyzwyczailiśmy się - mówiła Wiktoria Czyrwa. Opisała tę noc jako "straszną". - Zawsze w takich momentach zabieram wszystkie swoje dzieci do łóżka. Żeby jakby co... to wszystkich za jednym razem...

Wspominając tę noc, zaznaczyła, że drony mają dźwięk, do których zdążyli się przyzwyczaić, ale tej nocy użyto czegoś innego. Władze Ukrainy poinformowały, że Rosjanie użyli w ataku rakiet Cyrkon. - To są rakiety, które spadają z góry jak piorun. I to są rakiety bardzo trudne do zestrzelenia - wyjaśniał w TVN24 gen. Bogusław Pacek.

- Musiałam zagooglować ten Cyrkon, co to jest Cyrkon - mówiła na antenie TVN24. - Już wiemy, kiedy leci dron, bo to jest taki dźwięk, no... Niemożliwe jest pomylenie tego dźwięku (z czymś innym - red.).

Noc była głośna nie tylko z uwagi na nadlatujące rakiety, ale też alarmy samochodów, obronę przeciwlotniczą, wybuchy. Wiktoria Czyrwa opisywała też, że powietrze po atakach pachnie inaczej. - Nawet w mieszkaniu odczuwam ten zapach - dodała.

Zapytana, czy zostali ostrzeżeni przed zmasowanym atakiem, odpowiada, że "nie śledzi już tych informacji", bo to "jedno i to samo". - Po prostu, jak mówiłam, już przyzwyczailiśmy się. Oczywiście, że nawet gdybym wiedziała, że będzie coś, no co bym zrobiła? - pyta retorycznie. - Więc tak modlimy się po prostu, że może obudzimy się rano - dodała. Relacjonuje też, że odgłos alarmu przeciwlotniczego nie wywołuje nagłej reakcji. - Nikt nie przeraził się. Już na tyle to stało naszą rzeczywistością - wyjaśnia. - Człowiek, który tego nie przeżył osobiście, on po prostu nie uwierzyłby, że tak reagujemy. Ale tak jest - relacjonuje.

Dziennikarka, mówiąc o przyzwyczajeniu do ataków, wspomniała o wczorajszej sytuacji, której była świadkiem. - Spacerowałam z psem wieczorem, zaczął się alarm lotniczy i tak coś uderzyło, tak mocno. A tutaj u nas na tym na placu dzieci spacerują i nawet żadnej reakcji - opisała.