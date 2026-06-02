Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nocny atak na Kijów. "Modlimy się, że może obudzimy się rano"

|
02 0610 gosc-0002
Wiktoria Czyrwa o nocnym ataku sił rosyjskich na Kijów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W nocy z poniedziałku na wtorek siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Kijów. Wiktoria Czyrwa, mieszkająca na obrzeżach miasta dziennikarka portalu eDialog, na antenie TVN24 mówiła rano o tym, co przeżyli w ciągu ostatnich godzin ona i jej rodzina.

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek w nocy zmasowany atak na Kijów. W jego wyniku w wielu częściach stolicy Ukrainy wybuchły pożary. Służby ratownicze pracowały niemal we wszystkich dzielnicach, w 29 miejscach - informował szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko.

Te przerażające chwile relacjonowała mieszkanka obwodu kijowskiego Wiktoria Czyrwa, dziennikarka portalu eDialog. W programie "Wstajesz i wiesz" chwilę po godzinie 6.00 rano mówiła, że słyszała nadlatujące nocą rakiety. Wyjaśniła, że z uwagi na daleką odległość od schronu nie chodzą do niego i w jej opinii bezpieczniej jest zostać w domu.

Wiktoria Czyrwa
Wiktoria Czyrwa
Źródło zdjęcia: TVN24

Zmasowany atak na Kijów. Relacja mieszkanki

- Po takich nocach oczywiście, że zastanawiamy się, czy naprawdę już przyzwyczailiśmy się - mówiła Wiktoria Czyrwa. Opisała tę noc jako "straszną". - Zawsze w takich momentach zabieram wszystkie swoje dzieci do łóżka. Żeby jakby co... to wszystkich za jednym razem...

Wspominając tę noc, zaznaczyła, że drony mają dźwięk, do których zdążyli się przyzwyczaić, ale tej nocy użyto czegoś innego. Władze Ukrainy poinformowały, że Rosjanie użyli w ataku rakiet Cyrkon. - To są rakiety, które spadają z góry jak piorun. I to są rakiety bardzo trudne do zestrzelenia - wyjaśniał w TVN24 gen. Bogusław Pacek.

- Musiałam zagooglować ten Cyrkon, co to jest Cyrkon - mówiła na antenie TVN24. - Już wiemy, kiedy leci dron, bo to jest taki dźwięk, no... Niemożliwe jest pomylenie tego dźwięku (z czymś innym - red.).

Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar

Noc była głośna nie tylko z uwagi na nadlatujące rakiety, ale też alarmy samochodów, obronę przeciwlotniczą, wybuchy. Wiktoria Czyrwa opisywała też, że powietrze po atakach pachnie inaczej. - Nawet w mieszkaniu odczuwam ten zapach - dodała.

Zapytana, czy zostali ostrzeżeni przed zmasowanym atakiem, odpowiada, że "nie śledzi już tych informacji", bo to "jedno i to samo". - Po prostu, jak mówiłam, już przyzwyczailiśmy się. Oczywiście, że nawet gdybym wiedziała, że będzie coś, no co bym zrobiła? - pyta retorycznie. - Więc tak modlimy się po prostu, że może obudzimy się rano - dodała. Relacjonuje też, że odgłos alarmu przeciwlotniczego nie wywołuje nagłej reakcji. - Nikt nie przeraził się. Już na tyle to stało naszą rzeczywistością - wyjaśnia. - Człowiek, który tego nie przeżył osobiście, on po prostu nie uwierzyłby, że tak reagujemy. Ale tak jest - relacjonuje.

Dziennikarka, mówiąc o przyzwyczajeniu do ataków, wspomniała o wczorajszej sytuacji, której była świadkiem. - Spacerowałam z psem wieczorem, zaczął się alarm lotniczy i tak coś uderzyło, tak mocno. A tutaj u nas na tym na placu dzieci spacerują i nawet żadnej reakcji - opisała.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
Sekcja Archeo
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaRosjaKijów
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Marcin Romanowski
"Coraz więcej na to wskazuje". Na tropie Marcina Romanowskiego
Robert Zieliński
Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie dziecko. Pokazali zdjęcie
Michał Drewnicki
Jest kandydat PiS na prezydenta Krakowa
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Marcin Porzucek
"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
Kuba Koprzywa
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
Wrocław
Henry Nowak
Dożywocie dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia. Premier: to szokująca sprawa
Świat
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta
Mężczyzna trafił do aresztu
Skazany za przelewy do Ukrainy. "Żałuję, że pojechałem"
BIZNES
shutterstock_1817040155
Ebola rozprzestrzenia się, są nowe przypadki. Co utrudnia pomoc?
Zdrowie
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
"Latające kleszcze" poświęcają wzrok, by wydać potomstwo
METEO
50-letnia Magdalena z Krakowa przez około 30 lat nie wychodziła z mieszkania
Ich córka około 30 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp. "Inflacyjne trzęsienie ziemi w maju zdjęło presję z RPP"
BIZNES
Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent o taką ochronę nie wystąpił
Polska
shutterstock_2541158149
Niezapowiedziany strajk na lotniskach. Loty wstrzymane
BIZNES
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
Akademia Wychowania Fizycznego na Bielanach
Juwenalia przy rezerwacie. RDOŚ nie wydał zgody, ale impreza i tak się odbyła
WARSZAWA
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
Szczecin
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański o decyzji Nawrockiego: to weto wobec uczciwych przedsiębiorców
BIZNES
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
skl
Są kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Polska
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Polska
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Sławomir Pietrzyk
Kandydat socjaldemokratów na prezydenta Krakowa chce reprezentować "więźniów czwartego piętra"
Kraków
31 min
pc
Rywalizacja papiestwa z cesarstwem w nowej odsłonie. "Ta encyklika robi złą robotę"
TVN24+ Originals
pap_20260326_1KY
Co z sankcjami na ropę? Rubio: to zależy od okoliczności
BIZNES
Ranczo Zorro w Nowym Meksyku
"Komisja prawdy" zajęła się ranczem Zorro. Należało do Epsteina
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica