Meloni: Rosja musi pokazać, że chce pokoju

Giorgia Meloni na szczycie World Future Energy Summit w ZEA

> Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zakomunikował, że Moskwa nie osiągnęła jeszcze żadnego porozumienia z Kijowem w sprawie drugiego spotkania, na którym negocjowane miałoby być zawieszenie broni na Ukrainie.

> Przywódca Rosji Władimir Putin poinformował za pośrednictwem łącza wideo przedstawicieli swojego rządu, iż podjął decyzję o utworzeniu "buforowej strefy bezpieczeństwa" wzdłuż granicy z Ukrainą - podała rosyjska państwowa agencja RIA Nowosti.

> Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała po spotkaniu z szefową rządu Danii Mette Frederiksen w Rzymie, że nie ma żadnego konkretnego kroku ze strony Rosji w kwestii pokoju na Ukrainie.

Rosja wzmacnia siły na granicy

> Fiński generał Sami Nurmi skomentował ostatnie doniesienia, według których Rosja wzmacnia swoje siły przy granicy z Finlandią. - Nie są to duże budowy, ale w niektórych miejscach budują nową infrastrukturę i przygotowują się, wprowadzając nowy sprzęt - powiedział w rozmowie z "Guardianem". Jak dodał, zadaniem fińskiej armii jest "przygotować się na najgorsze".

> Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych krajów G7 zakończyli wspólnym komunikatem spotkanie w Banff w Albercie, podkreślając chęć wzmacniania relacji gospodarczych i potępiając Rosję za agresję na Ukrainę.

> Relacje handlowe z Ukrainą wracają de facto do stanu sprzed wojny. Komisja Europejska przyjęła regulacje, które ograniczają do końca roku ilości towarów, jaką kraj ten będzie mógł sprowadzić do Unii po preferencyjnych stawkach celnych. Zmiany mają wejść w życie 6 czerwca - dzień po wygaśnięciu obowiązującego od 2022 roku rozporządzenia, zwalniającego Ukrainę z ceł na eksport do Unii.

