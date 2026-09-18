Świat Umowy biznesowe przed zakończeniem walk? Media o kulisach negocjacji Oprac. Filip Czerwiński |

Steve Witkoff i Jared Kushner zwiedzają Sobór Sofijski w Kijowie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: MIKHAIL METZEL/PAP/EPA

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Media w USA piszą o kulisach negocjacji pokojowych prowadzonych z Rosją przez specjalnych wysłanników prezydenta Donalda Trumpa, czyli jego znajomego biznesmena Steve'a Witkoffa i zięcia Jareda Kushnera. 5 września rozmawiali w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a 6 września - z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Z doniesień mediów wyłania się obraz dyplomacji, w której nie jest zupełnie jasne, czy to amerykańska administracja próbuje zachęcić Władimira Putina do podjęcia poważnych rozmów pokojowych za pomocą ustępstw i ofert, czy jest to próba nawiązania współpracy inicjowana przez Rosjan, czy też obu stron jednocześnie.

Władimir Putin na spotkaniu z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem (5 września 2026 roku) Źródło zdjęcia: MIKHAIL METZEL/PAP/EPA

Magazyn "The New Yorker" pisze w tekście poświęconym dyplomacji i biznesom Kushnera, że to Rosjanie jako pierwsi zaoferowali Amerykanom "deale biznesowe w zamian za korzystne dla nich porozumienie pokojowe" z Ukrainą. - Tak się powszechnie uważa - powiedział magazynowi były przedstawiciel USA w tym regionie.

Autor tekstu w "TNY" dotarł do kopii poufnego raportu przygotowanego przez europejską agencję wywiadowczą, z którego wynika, że sam Trump i ludzie z jego otoczenia omawiali różne możliwe kontrakty z Rosją. We współpracę biznesową miałaby być zaangażowana rodzina Trumpa, jego wysłannik do Rosji Steve Witkoff, były wysłannik Richard Grenell i przyjaciel Donalda Trumpa juniora Gentry Beach.

Steve Witkoff i Jared Kushner na dworcu kolejowym w Kijowie (6 września 2026 roku) Źródło zdjęcia: PAP/UKRINFORM

Umowy biznesowe przed zakończeniem walk?

Z drugiej strony "The New York Times" zwraca uwagę, że niezależnie od prób wdrożenia nowych sankcji na rosyjską ropę, zainicjowanych przez zmarłego niedawno senatora Lindsaya Grahama, administracja Trumpa z coraz większą determinacją próbuje innych sposobów, by skłonić Putina do zakończenia wojny na Ukrainie.

"Według osób znających przebieg tych rozmów Biały Dom rozważa teraz podpisanie umów biznesowych z Rosją jeszcze przed zakończeniem walk w Ukrainie (...), co miałoby pokazać, że USA myślą poważnie o resecie w stosunkach z Rosją" - relacjonuje dziennik.

Oznacza to, że wysłannicy Trumpa - Kushner i Witkoff - "szukają po omacku nowych sposobów, by nakłonić Rosję do zaprzestania walk" - komentuje "NYT". Rozmówcy dziennika oceniają, że Waszyngton rozważa daleko idące ustępstwa na rzecz Kremla.

Należy też pamiętać, że Trump jest pod wrażeniem ekonomicznego potencjału Rosji, który ocenia jako "kolosalny", a Kreml od początku jego drugiej kadencji proponował mu porozumienia biznesowe dotyczące na przykład wydobycia metali ziem rzadkich i aluminium, tworzenia spółek joint venture w Arktyce, a nawet zaangażowanie amerykańskich firm w sprzedaż rosyjskiego gazu w Europie - wylicza dziennik.

Może to też oznaczać - spekuluje dalej "NYT" - że Kushner i Witkoff nie mają już żadnych nowych pomysłów na prowadzenie negocjacji z Kremlem.

Jonh Bolton: taka dyplomacja jest bezwartościowa

"The New Yorker" podkreśla, że ani Witkoff, ani Kushner, który ma 45 lat, nie mają żadnego doświadczenia w dyplomacji, a ponadto zięć Trumpa nie szanuje zawodowych dyplomatów, polega raczej na radach biznesmenów i utrzymuje, że "porozumienia pokojowe są jak deale w nieruchomościach".

W administracji Trumpa Kushner funkcjonuje jako "minister bez teki". A gdy obaj z Witkoffem otrzymali misję mediowania w sprawie wojny przeciw Ukrainie "obaj wierzyli, że Putin to porządny facet (...), a rosyjska armia jest niezwyciężona" - powiedział magazynowi dyplomata, który pragnął zachować anonimowość.

Były doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa John Bolton ocenił niedawno w artykule na łamach "The Washington Post", że nieudolne negocjacje wysłanników USA tylko skłaniają Putina do eskalowania konfliktów. Uznał też, że rozmowy pokojowe, jakie prowadzą Witkoff i Kushner, "zakrawają na desperację", są "bezwartościowe", a strona amerykańska nie wniosła ostatnio w te rozmowy żadnej nowej inicjatywy. Taka dyplomacja "może przynieść więcej strat niż pożytku" - podsumował autor, który był ambasadorem USA przy ONZ.