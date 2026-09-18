Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Umowy biznesowe przed zakończeniem walk? Media o kulisach negocjacji

|
Władimir Putin na spotkaniu z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem (5 września 2026 roku)
Steve Witkoff i Jared Kushner zwiedzają Sobór Sofijski w Kijowie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: MIKHAIL METZEL/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, próbują zawrzeć z Rosją układy biznesowe, aby skłonić Kreml do zakończenia wojny z Ukrainą - podają amerykańskie media. "The New York Times" pisze, że Biały Dom rozważa zawarcie umów jeszcze przed zakończeniem walk, aby pokazać, że USA poważnie myślą o resecie.

Media w USA piszą o kulisach negocjacji pokojowych prowadzonych z Rosją przez specjalnych wysłanników prezydenta Donalda Trumpa, czyli jego znajomego biznesmena Steve'a Witkoffa i zięcia Jareda Kushnera. 5 września rozmawiali w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a 6 września - z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Z doniesień mediów wyłania się obraz dyplomacji, w której nie jest zupełnie jasne, czy to amerykańska administracja próbuje zachęcić Władimira Putina do podjęcia poważnych rozmów pokojowych za pomocą ustępstw i ofert, czy jest to próba nawiązania współpracy inicjowana przez Rosjan, czy też obu stron jednocześnie.

Władimir Putin na spotkaniu z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem (5 września 2026 roku)
Władimir Putin na spotkaniu z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem (5 września 2026 roku)
Źródło zdjęcia: MIKHAIL METZEL/PAP/EPA

Magazyn "The New Yorker" pisze w tekście poświęconym dyplomacji i biznesom Kushnera, że to Rosjanie jako pierwsi zaoferowali Amerykanom "deale biznesowe w zamian za korzystne dla nich porozumienie pokojowe" z Ukrainą. - Tak się powszechnie uważa - powiedział magazynowi były przedstawiciel USA w tym regionie.

Autor tekstu w "TNY" dotarł do kopii poufnego raportu przygotowanego przez europejską agencję wywiadowczą, z którego wynika, że sam Trump i ludzie z jego otoczenia omawiali różne możliwe kontrakty z Rosją. We współpracę biznesową miałaby być zaangażowana rodzina Trumpa, jego wysłannik do Rosji Steve Witkoff, były wysłannik Richard Grenell i przyjaciel Donalda Trumpa juniora Gentry Beach.

Steve Witkoff i Jared Kushner na dworcu kolejowym w Kijowie (6 września 2026 roku)
Steve Witkoff i Jared Kushner na dworcu kolejowym w Kijowie (6 września 2026 roku)
Źródło zdjęcia: PAP/UKRINFORM

Umowy biznesowe przed zakończeniem walk?

Z drugiej strony "The New York Times" zwraca uwagę, że niezależnie od prób wdrożenia nowych sankcji na rosyjską ropę, zainicjowanych przez zmarłego niedawno senatora Lindsaya Grahama, administracja Trumpa z coraz większą determinacją próbuje innych sposobów, by skłonić Putina do zakończenia wojny na Ukrainie.

"Według osób znających przebieg tych rozmów Biały Dom rozważa teraz podpisanie umów biznesowych z Rosją jeszcze przed zakończeniem walk w Ukrainie (...), co miałoby pokazać, że USA myślą poważnie o resecie w stosunkach z Rosją" - relacjonuje dziennik.

Oznacza to, że wysłannicy Trumpa - Kushner i Witkoff - "szukają po omacku nowych sposobów, by nakłonić Rosję do zaprzestania walk" - komentuje "NYT". Rozmówcy dziennika oceniają, że Waszyngton rozważa daleko idące ustępstwa na rzecz Kremla.

Należy też pamiętać, że Trump jest pod wrażeniem ekonomicznego potencjału Rosji, który ocenia jako "kolosalny", a Kreml od początku jego drugiej kadencji proponował mu porozumienia biznesowe dotyczące na przykład wydobycia metali ziem rzadkich i aluminium, tworzenia spółek joint venture w Arktyce, a nawet zaangażowanie amerykańskich firm w sprzedaż rosyjskiego gazu w Europie - wylicza dziennik.

Może to też oznaczać - spekuluje dalej "NYT" - że Kushner i Witkoff nie mają już żadnych nowych pomysłów na prowadzenie negocjacji z Kremlem.

Jonh Bolton: taka dyplomacja jest bezwartościowa

"The New Yorker" podkreśla, że ani Witkoff, ani Kushner, który ma 45 lat, nie mają żadnego doświadczenia w dyplomacji, a ponadto zięć Trumpa nie szanuje zawodowych dyplomatów, polega raczej na radach biznesmenów i utrzymuje, że "porozumienia pokojowe są jak deale w nieruchomościach".

W administracji Trumpa Kushner funkcjonuje jako "minister bez teki". A gdy obaj z Witkoffem otrzymali misję mediowania w sprawie wojny przeciw Ukrainie "obaj wierzyli, że Putin to porządny facet (...), a rosyjska armia jest niezwyciężona" - powiedział magazynowi dyplomata, który pragnął zachować anonimowość.

Były doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa John Bolton ocenił niedawno w artykule na łamach "The Washington Post", że nieudolne negocjacje wysłanników USA tylko skłaniają Putina do eskalowania konfliktów. Uznał też, że rozmowy pokojowe, jakie prowadzą Witkoff i Kushner, "zakrawają na desperację", są "bezwartościowe", a strona amerykańska nie wniosła ostatnio w te rozmowy żadnej nowej inicjatywy. Taka dyplomacja "może przynieść więcej strat niż pożytku" - podsumował autor, który był ambasadorem USA przy ONZ.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieUSADonald TrumpJared KushnerSteve WitkoffWładimir PutinPolityka zagraniczna USAAdministracja Donalda TrumpaPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
Emmanuel Macron
Macron po spotkaniu z liderami partii. "Wzrosło zagrożenie"
Świat
Boeing 777 linii KLM
Pożar powerbanka w samolocie. Media: należał do byłego szefa linii
Świat
Wypadek w Białymstoku. Karetka potrąciła 10-latka (12.12.2024)
Kierowca karetki potrącił 10-latka. Sąd umorzył sprawę. Chłopiec przyczynił się do wypadku
Białystok
nestle-shutterstock_1508183864
Rosja przejmuje aktywa największego koncernu spożywczego na świecie
BIZNES
imageTitle
Media: Mioduski blisko sprzedaży akcji Legii Warszawa
EUROSPORT
Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinie
Co dalej z centrami zdrowia psychicznego? Ważna zapowiedź Katarzyny Kęckiej
Piotr Wójcik
Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Leżał w śmieciach, nie ruszał się. Znaleźli pijanego szopa
METEO
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi dostaną drugą młodość. Kontrakt na pół miliarda złotych
Katarzyna Kędra
Więzienie (zdjęcie ilustracyjne)
Wysyłali narkotyki więźniom, mieli kilka tysięcy gotowych porcji
Lubuskie
Sparaliżował z kolegą ruch pociągów w Katowicach
Chcieli ukraść kable, sparaliżowali ruch pociągów. Są wnioski o areszt
Katowice
Miłosz Kłeczek w Sejmie
Incydent z Kłeczkiem w Sejmie. Został wyprowadzony z sali obrad
Polska
imageTitle
Koniec grania na pół gwizdka. "Trzeba wejść na swój poziom"
Krzysztof Srogosz
Skradziony z wieży zamkowej dzwon
"Bił dla wielu pokoleń mieszkańców". Apelują do osób, które ukradły dzwon
Zachodniopomorskie
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Prokuratura weszła do ministerstwa. Śledztwo dotyczy głośnego raportu
WARSZAWA
USA. F-16 rozbił się w stanie Michigan
F-16 rozbił się podczas ćwiczeń w USA. Kłęby dymu i słup ognia na nagraniu
Świat
Sandra Hueller i Hanns Zischler w filmie Pawlikowskiego "Ojczyzna"
Jest polski kandydat do Oscara
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Przeprosiła za wstydliwy incydent. Ogłosiła swoją decyzję
EUROSPORT
Szymon Hołownia
"Prosty, czytelny sygnał". Hołownia o wyborze na szefa klubu
Polska
shutterstock_2650627899
Kampania w cieniu długu. "Nie ma realnego sporu"
Bartłomiej Plewnia
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
METEO
Bankomat
Wielogodzinna przerwa w PKO BP. W niedzielę nad ranem będą ograniczenia w dostępie do kont
BIZNES
Spotkanie Radosława Sikorskiego i Toma Rosa
Spotkanie szefa MSZ z ambasadorem USA. Tematem amerykańska baza
Polska
imageTitle
Kolarskie mistrzostwa świata od niedzieli w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Funkcjonariusze ABW (zdjęcie ilustracyjne)
ABW zatrzymała dwóch 16-latków
Śląskie
Alerty? Przeczytam i usuwam. A co mam robić. Nie ma u nas schronów, to gdzie mamy się schować? - pyta jedna z mieszkanek Ustrzyk Dolnych.
Schronów brak, alertów coraz więcej. "Przeczytam i usuwam. A co mam robić?"
Martyna Sokołowska
Prokuratura Okręgowa Koszalin
Areszt dla 53-latka podejrzanego o podwójne zabójstwo
Szczecin
Tilcayo-kot
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Karolem Nawrockim
Władysław Kosiniak-Kamysz o spotkaniu z prezydentem: bardzo konstruktywna rozmowa
Polska
Doprowadzenia posła Króla do prokuratury
Poseł Król usłyszał prokuratorskie zarzuty. Chodzi o korupcję
Katowice
Mężczyzna został przewieziony do szpitala
By go obezwładnić, potrzebnych było sześć osób i dwie pary kajdanek
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica