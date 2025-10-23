Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nie chce ani rozejmu, ani zamrożenia konfliktu". Dla Putina to "nowe problemy"

Władimir Putin
"Pokój zależy od nas wszystkich"
Źródło: Reuters
Władimir Putin nie chce ani rozejmu, ani zamrożenia konfliktu - ocenił niemiecki "Sueddeutsche Zeitung". Jak wskazała gazeta, rosyjski przywódca opóźnia rozmowy pokojowe, bo pokój oznaczałby dla niego i Rosji "nowe problemy".

"Na ukraińskim froncie brak jest widocznych postępów. Rosyjska gospodarka cierpi. Pomimo tego przywódca Kremla wynajduje stale nowe preteksty, aby opóźniać rozmowy o rozejmie czy pokoju. Ma ku temu swoje powody, gdyż pokój oznaczałby dla Rosji nowe problemy" - pisze Frank Nienhuysen w komentarzu opublikowanym w czwartek w niemieckiej gazecie "Sueddeutsche Zeitung".

Władimir Putin
Władimir Putin
Źródło: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL

"Putin nie chce ani rozejmu, ani zamrożenia konfliktu" - uważa komentator. "Wojna jest co prawda zła dla Rosji, ale szefowi Kremla jest ona potrzebna" - pisze Nienhuysen. Optymalnym z punktu widzenia Moskwy układem jest "utrzymywanie kursu w wojnie przeciwko Ukrainie, przy równoczesnym straszeniu Europejczyków na Zachodzie".

Postrach Rosjan. Dlaczego Moskwa tak się ich boi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Postrach Rosjan. Dlaczego Moskwa tak się ich boi

Maciej Michałek

Polityka Rosji jest manewrem służącym odwracaniu uwagi

Rosja prowokuje dronami i myśliwcami, a Europa reaguje jak na zamówienie, wzmacniając swoją flankę wschodnią, inwestując w systemy zwalczające drony, zbrojąc się i odstraszając - pisze komentator. Jego zdaniem z punktu widzenia Zachodu są to wszystko właściwe posunięcia, które jednak są bardzo korzystne dla rosyjskiej propagandy. Pozwalają one Kremlowi na celowe mylenie przyczyn ze skutkami.

Trump: odwołałem spotkanie z Putinem, ale...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: odwołałem spotkanie z Putinem, ale...

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow stwierdził niedawno w Nowym Jorku, że Niemcy dysponują planami podbicia Europy jak w czasach nazizmu. W rosyjskim społeczeństwie takie zarzuty znajdują zrozumienie - uważa komentator "SZ". Polityka zagraniczna Rosji jest "jednym wielkim manewrem służącym odwracaniu uwagi". Rzekomą wojną przeciwko NATO rosyjskie kierownictwo jest w stanie wytłumaczyć wszystkie problemy, takie jak wolne postępy w wojnie przeciwko Ukrainie, konieczność prowadzenia gospodarki wojennej i polityki zaciskania pasa przez ludność. Władze podniosły podatki, towary podrożały, młodzi mężczyźni muszą się liczyć z tym, że w każdej chwili mogą otrzymać wezwanie na komisję wojskową. Represje i kontrola obywateli Rosji zaostrzają się - podkreśla komentator niemieckiej gazety.

Wojna kosztuje, a ceną nie są tylko polegli, ranni i cierpiący na traumę. Nie można ukryć problemów gospodarczych. Dlatego drobne, ale stałe militarne sukcesy, w połączeniu z maksymalizacją w propagandzie zagrożenia ze strony Zachodu, są optymalnym układem, który pozwala na retoryczne uzasadnienie wojny przez długi czas. Główna myśl - "Rosja musi się bronić przed zachodnim światem".

OGLĄDAJ: "Ukraina walczy, bo musi, a Rosja dlatego, że chce"
pc

"Ukraina walczy, bo musi, a Rosja dlatego, że chce"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Szybkie zakończenie wojny byłoby dla Rosji dużym ryzykiem

Zdaniem komentatora "SZ" nagłe zakończenie wojny byłoby sprzeczne z celami Putina - oznaczałoby bowiem konieczność zatrzymania kwitnącego przemysłu wojennego, który gwarantuje wielu ludziom wysokie zarobki. Trzeba byłoby na nowo przestawić gospodarkę na pokojowe tory, co ze względu na sankcje ze strony UE byłoby niezwykle trudne. A co zrobić z dziesiątkami tysięcy wyczerpanych wojną frontowych żołnierzy? Szybkie zakończenie wojny byłoby dla Rosji dużym ryzykiem, tym bardziej, że Europa za dwa lata prawdopodobnie ostatecznie zrezygnuje z importu ropy i gazu z Rosji, niezależnie od zakończenia wojny.

Dlaczego Putin miałby zmieniać coś, tylko dlatego że chce tego Trump? Problem Putina polega raczej na tym, co zrobić, aby Trump to zrozumiał, nie mówiąc mu tego wprost - pisze w konkluzji komentator "Sueddeutsche Zeitung".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinRosjaUkrainaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Pirotechnika i drony. Dziś głośne ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie
WARSZAWA
Wojsko polskie, polscy żołnierze
Śmieci na działce biznesmena, a wśród nich wojskowe dokumenty i dane żołnierzy
Białystok
Dron FPV na zawodach dronów w Ukrainie
Nowe decyzje w sprawie dronów
Świat
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
METEO
Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
BIZNES
alkohol shutterstock_1373608148
Tyle kosztuje alkohol w sejmowym barze. "Najtańsza wódka w centrum Warszawy"
Świat
imageTitle
Mały Karl. Bayernowi objawił się rekordzista
EUROSPORT
imageTitle
Liga Mistrzów 2025/2026. Wyniki meczów, tabela, terminarz
EUROSPORT
57-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał gotówkę i na jego rękach zacisnęły się kajdanki
WARSZAWA
Zhi Dong Zhang
Baron fentanylowy w rękach policji
Świat
Nie żyje Grzegorz Okrasa
Nie żyje Grzegorz Okrasa
Kultura i styl
shutterstock_2187908817
Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów
BIZNES
Pawełczyk-Woicka
Zmiany Ziobry w sądownictwie. Szefowa nieuznawanej KRS: politycy powinni wtedy zrezygnować
Polska
epa12473328
Ważny moment w Watykanie. Pierwszy od prawie pół tysiąca lat
Świat
Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
METEO
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
BIZNES
Na miejscu pracowała policja
13-latek za kierownicą, obok pijany ojciec. Kazał synowi jechać po alkohol
Olsztyn
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Rzeszów
Viktor Orban
Orban uderzył w polski rząd
Świat
pap_20240125_08I
Nauczycielka skazana za negowanie rosyjskich zbrodni. Zakaz wykonywania zawodu
Świat
imageTitle
Popis Spurs. Gigant z Francji dał lekcję debiutantowi
EUROSPORT
imageTitle
Walczyły o medal do końca. Historyczny wynik Polek w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Senacka komisja przegłosowała projekt uznający Rosję za państwo wspierające terroryzm
Chcą uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. "Presja wewnątrz Kongresu"
Świat
Spowalniający kierowcy przed miernikiem prędkości
Nie chcą remontu drogi rowerowej, bo... po dziurawej jeździ się wolniej
Poznań
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
BIZNES
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
"Upust emocji" po kłótni z partnerką i zniszczone przypadkowe auto
WARSZAWA
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
WARSZAWA
Keir Starmer i Emmanuel Macron podczas wizyty w bazie wojskowej Northwood
"To może być szok". Francuska armia "w gotowości na wstrząs"
Świat
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica