Media: nowy irański dron opracowany dla Rosji ma wyszukiwać cele "dużej wartości"

Iran opracował nowy dron uderzeniowy na potrzeby działań Rosji w Ukrainie - twierdzi Sky News. Shahed-107 ma łączyć cechy drona-kamikadze, używanego do ataków, z bezzałogowcem rozpoznawczym.

Dron ma około 2,5 metra długości i trzy metry rozpiętości skrzydeł - pisze Sky News. Można go wystrzelić z wyrzutni na pojeździe, a jego zasięg szacuje się na 1500 km, jak podało źródło stacji. Ma być wyposażony w kamerę pozwalającą na przesyłanie na żywo obrazu, co oznacza, że może być używany do rozpoznawania celów na linii frontu. Bezzałogowy statek powietrzny jest też prawdopodobnie wyposażony w technologię umożliwiającą wyszukiwanie celów "o dużej wartości, takich jak brytyjskie i amerykańskie systemy rakietowe" - twierdzi stacja. Nie przybliża jednak zasady działania tej technologii.