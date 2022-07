Korea Północna może wysłać swoich obywateli do odbudowy zajętego przez Rosję Donbasu

- (Współpraca z Koreą Północną w odbudowie Donbasu) oznaczałaby pierwszy poważny krok w kierunku degradacji Rosji z roli mocarstwa do państwa zbójeckiego. Jeśli Moskwa naruszy sankcje, które sama wcześniej autoryzowała, będzie to oznaczało istotne osłabienie Rady Bezpieczeństwa ONZ - ocenił Go Myong-hyun z ośrodka analitycznego Asian Institute for Policy Studies w Seulu, cytowany przez NK News.