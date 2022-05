Lachowski: Makarów gorszy niż Bucza. "Widziałem, jak pies rozszarpywał jedno ciało"

Bucza jest pewnym symbolem rosyjskich zbrodni, ale to nie jest jedyne takie miejsce. Dla mnie nie była najgorszym miejscem, w jakim byłem w związku z pobytem w Ukrainie. Było gorsze - wyznał w "Faktach po Faktach" Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista. Jak dodał, to Makarów, miejscowość położona w obwodzie kijowskim. - Na ulicach leżały zaminowane ciała. Widziałem, jak pies rozszarpywał jedno ciało. To było upiorne - opowiadał Lachowski. - My teraz cały czas mówimy, że gdzieś tam może jest "nowa Bucza". Tych Buczy jest w Ukrainie naprawdę mnóstwo - powiedziała pisarka i dziennikarka Justyna Kopińska.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała w poniedziałek w Davos, że wieś Ołeksandriwka na południu Ukrainy stała się "nową Buczą". Według niej Rosjanie gwałcili tam dzieci. Poinformowała, że niektóre ofiary tych brutalnych zbrodni zmarły.

"Chcę potwierdzić, na jaką skalę się to działo"

- Tam dochodziło do przemocy seksualnej na dzieciach. W wyniku takich działań zmarła tam czwórka dzieci, o których wiemy. Chcę potwierdzić, na jaką skalę się to działo - powiedział w "Faktach po Faktach" Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista, który jest obecnie w obwodzie odeskim w drodze do Ołeksandriwki.

- To jest terytorium sporne, bardzo blisko są rosyjskie pozycje, zobaczymy, jak daleko wpuszczą mnie Ukraińcy. Zawsze mogę poszukać ludzi, którzy stamtąd uciekli - mówił.

Przypomniał, że o zbrodniach na tle seksualnym popełnianych przez żołnierzy rosyjskich, na przykład w obwodzie chersońskim, słyszeliśmy od pierwszego tygodnia wojny.

- Spodziewam się niestety zastać tam (w Ołeksandriwce - red.) to, co powiedziała pani Ludmyła Denisowa, bo ona jest bardzo wiarygodnym źródłem informacji - stwierdził gość "Faktów po Faktach".

Lachowski o "najgorszym miejscu" w Ukrainie. "To było upiorne"

Lachowski był także w Buczy, w której doszło do jednej z najokrutniejszych zbrodni tej wojny. Znaleziono tam masowy grób cywilów.

- Bucza jest jakimś symbolem, ale to nie jest jedyne takie miejsce. Dla mnie nie była najgorszym miejscem, w jakim byłem w związku z pobytem w Ukrainie. Było gorsze, niedaleko Buczy - wyznał dziennikarz. Jak dodał, to Makarów, miejscowość położona w obwodzie kijowskim.

- Kiedy tam pojechałem, na ulicach jeszcze leżały zaminowane ciała, nie można ich było dotykać. Widziałem ciała, do których podchodziły zwierzęta. Widziałem, jak pies rozszarpywał jedno ciało. To było upiorne - relacjonował. Dodał, że "tam akurat byli wagnerowcy", czyli rosyjscy najemnicy jednego z prywatnych oddziałów - tak zwanej Grupy Wagnera.

- Na pewno jest więcej takich miejsc. Jest cały Mariupol - zauważył Lachowski. Dodał, że tam również na ulicach leżały ciała.

- Cały czas nie wiemy - i prawdopodobnie się nie dowiemy przez to, że Rosjanie zacierają ślady - ile takich zbrodni tam było. To Mariupol jest taką najczarniejszą prawdopodobnie kartą - ocenił.

"Nie mogłam uwierzyć w to, co Rosjanie tam zrobili"

O swoich doświadczeniach z pobytu w Ukrainie opowiedziała w dalszej części "Faktów po Faktach" Justyna Kopińska, autorka reportaży i książek, felietonistka magazynu "Vogue".

- Jak byłam podczas mojej drugiej podróży reporterskiej w Kijowie, wtedy wracałam drogą do Żytowa przez Makarów, Jasnohorodkę. To było jeden dzień po wyzwoleniu, jeden dzień po (zakończeniu) okupacji rosyjskiej (tych miejscowości - red.). Też nie mogłam uwierzyć w to, co Rosjanie tam zrobili i do czego byli zdolni - mówiła w TVN24.

- My teraz cały czas mówimy, że gdzieś tam może jest "nowa Bucza". Tych Buczy jest tam naprawdę mnóstwo. To jest też dla mnie niesłychane, że tych miejscowości, w których były masowe morderstwa, gwałty, bardzo brutalne pobicia na Ukrainie jest wiele - dodała.

