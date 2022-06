Razem walczyli w Mariupolu. On został ranny, jego brat nie przeżył. "Zmarł mi na rękach"

25-letni Łewko to żołnierz pułku Azow. - Poszedłem do wojska, by bronić swego kraju - powiedział. W walkach o Mariupol brał udział od 24 lutego, czyli od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Broniłem mojego miasta ze wszystkich sił, tak długo, jak było to możliwe - podkreśla.