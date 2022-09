Rosja przetrzymuje w obozie jenieckim ukraińską medyczkę w dziewiątym miesiącu ciąży

Będąca w dziewiątym miesiącu ciąży ukraińska medyczka wojskowa Mariana Mamonowa jest ciągle przetrzymywana w obozie jenieckim w Ołeniwce, kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. Rodzina i znajomi kobiety obawiają się, co stanie się z dzieckiem, jeśli urodzi je w czasie pobytu w niewoli – podała BBC, której udało się dotrzeć do męża Mamonowej.

Wojskowa medyczka Mariana Mamonowa została wzięta do niewoli na początku kwietnia, gdy służyła w Mariupolu. Zamknięto ją w obozie w Ołeniwce (obwód doniecki) na kontrolowanym przez wojska rosyjskie obszarze wschodniej Ukrainy.

Mąż Mamonowej, Wasyl, dowiedział się, że zostanie ojcem, gdy Mariana służyła na froncie. Od tamtej pory jej nie widział. - Naprawdę chciała mi to powiedzieć osobiście, ale zamiast tego wysłała małe wskazówki, emoji z matką, ojcem i małym dzieckiem – powiedział BBC.

Kilka tygodni później Wasyl dotarł w mediach społecznościowych do informacji, że Mariana została schwytana przez rosyjskie wojska.

Cela z 20 osobami

Ciężarna trafiła do celi z 20 innymi osobami i musiała początkowo spać na podłodze. - Kiedy powiedziała nam, że jest w ciąży, natychmiast wszyscy starali się jej pomóc, dawali jedzenie i upewniali się, że ma świeże powietrze – opowiada BBC inna więźniarka obozu Anna Woroszewa, którą wypuszczono stamtąd w lipcu.

Później Marianę przeniesiono do mniejszego pokoju z mniejszą liczbą więźniów, gdzie mogła co noc spać w jednym z dwóch stojących tam łóżek. Kobieta początkowo liczyła na zwolnienie w ramach wymiany więźniów, ale z biegiem czasu zaczęła się coraz bardziej obawiać, że urodzi dziecko w obozie. Termin porodu przypada pod koniec września.

Brak odpowiedzi

Zarówno rosyjskie ministerstwo obrony, jak i podporządkowani Moskwie separatyści z obwodu donieckiego nie odpowiedzieli na pytania BBC o stan zdrowia Mariany, ani co stanie się z dzieckiem, jeśli urodzi się w obozie.

Wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow zapewnił, że sprawa Mariany jest dla ukraińskiego rządu priorytetem. - Zdecydowanie jest nadzieja, by tę sprawę rozwiązać. Nie mogę powiedzieć, kiedy ostatnio z nią rozmawialiśmy, ale sprawa jest uważnie śledzona, formalnie i nieformalnie – powiedział.

W połowie sierpnia portal telewizji Suspilne poinformował, że rodzina pochodzącej z obwodu rówieńskiego (na zachodniej Ukrainie) Mariany Mamonowej pisała prośby do wicepremier Iryny Wereszczuk, posłów do Rady Najwyższej, a także do prezydenta Zełenskiego w sprawie jej uwolnienia. Krewni twierdzili, że nie otrzymali żadnej odpowiedzi, kazano im czekać, przedstawiciele władz twierdzili, że sprawa wciąż nie została rozwiązana. - Nie mamy już czasu na czekanie - mówił ojciec medyczki Wołodymyr Czerepuszko.