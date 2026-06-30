Zero zdjęć. Tajemnicza wizyta Łukaszenki u Putina

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Alaksandr Łukaszenka przyleciał do Rosji 25 czerwca. Następnego dnia spotkał się z Władimirem Putinem w jego rezydencji w Wałdaju w obwodzie nowogrodzkim. Niezależne rosyjskie media informowały, że Łukaszenka spędził tam dwa dni, żadnych zdjęć z ich spotkania jednak nie ma. Oznacza to, że dziennikarze, nawet prokremlowscy, nie zostali zaproszeni.

- Ta wizyta była niezapowiedziana i były to bardzo tajemnicze rozmowy. Bez dziennikarzy, zdjęć, szczegółowych komunikatów, o czym dyskutowali. To dość nietypowe dla dialogu obydwu przywódców, którzy spotykają się ze sobą kilka razy w roku - mówi TVN24+ znany kijowski politolog i publicysta Witalij Portnikow.