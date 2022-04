Ludobójstwo, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia wojenna - czym się różnią i dlaczego tak trudno je udowodnić?

- Doniesienia są ze wszech miar szokujące. Trudno znaleźć słowa określające to, co dzieje się w Ukrainie. Przestrzegam jednak przed bezrefleksyjnym używaniem słowa "ludobójstwo". Musimy pamiętać, że jest to nazwa bardzo konkretnej zbrodni, która ma bardzo konkretną definicję - przekazuje profesor Karolina Wierczyńska z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Polskiej Akademii Nauk.