Prigożyn ostrzega przed ukraińskim atakiem: wagnerowcy mogą zostać odcięci

Ukraińska armia planuje ofensywę, która może odciąć wagnerowców od głównych sił rosyjskiej armii - ostrzega Jewgienij Prigożyn w liście, który zaadresował do ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu. Twórca najemniczej Grupy Wagnera twierdzi, że spodziewany atak nastąpić ma na przełomie marca i kwietnia.

Prokremlowski biznesmen i właściciel firmy najemniczej Grupa Wagnera list do rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu wysłał 20 marca. W ujawnionym tego samego dnia przez jego służby prasowe dokumencie stwierdza, że siły Grupy Wagnera kontrolują obecnie 70 proc. ukraińskiego miasta Bachmut, o które od miesięcy toczą zacięte walki.

Ukraińska ofensywa

Jednocześnie Jewgienij Prigożyn ostrzegł jednak przed planowanym na koniec marca lub początek kwietnia "dużym atakiem" sił ukraińskich. "Proszę o podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby uchronić prywatną firmę wojskową Wagnera przed odcięciem od głównych sił rosyjskiej armii, co prowadziłoby do negatywnych konsekwencji dla specjalnej operacji wojskowej" - napisano w liście. Moskwa konsekwentnie używa określenia "specjalna operacja wojskowa" w odniesieniu do wojny prowadzonej na Ukrainie.