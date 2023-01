"Spiegel": lista czołgów Leopard, którymi dysponuje Bundeswehra, istnieje od dawna

Minister finansów Niemiec Christian Lindner wezwał nowego ministra obrony Borisa Pistoriusa do zbadania możliwości dalszej niemieckiej pomocy dla Ukrainy. Po niedawnym spotkaniu w Ramstein ten ostatni zapowiedział, że chce sprawdzić niemieckie zapasy czołgów Leopard. Jednak według publikacji "Spiegla" taka lista już istnieje i jasno z niej wynika, które modele nadawałyby się do dostarczenia Ukrainie.

Christian Lindner powiedział w sobotę podczas konferencji partii FDP w Bielefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii, że "nowy minister obrony (Boris Pistorius - red.) to także nowa okazja dla Niemiec, by zbadać, co jeszcze możemy zrobić, aby wspierać Ukrainę w jej walce o pokój i wolność". Agencja dpa zaznaczyła, że szef resortu finansów nie powiedział konkretnie, jaką pomoc ma na myśli.

Pomimo znacznej presji ze strony Ukrainy i państw sojuszniczych, rząd w Berlinie nie podjął decyzji o dostawie niemieckich czołgów bojowych Leopard 2 na Ukrainę, a także zgody na takie działania ze strony innych krajów.

Sprawa Leopardów dla Ukrainy

Po spotkaniu grupy kontaktowej ds. Ukrainy w Ramstein Pistorius zapowiedział, że chce sprawdzić niemieckie zapasy czołgów Leopard. Portal tygodnika "Spiegel" poinformował jednak w sobotę, że szczegółowa lista różnych modeli Leopardów znajduje się w niemieckim ministerstwie obrony od wczesnego lata 2022 roku. Według osób wtajemniczonych z Bundeswehry, na które powołuje się portal, z listy ma jasno wynikać, które modele nadawałyby się do dostarczenia Ukrainie.

"Opozycja już wyczuwa, że wypowiedzi w Ramstein są próbą zyskania na czasie" - konkluduje "Spiegel"

Bundeswehra mogłaby przekazać Ukrainie 19 czołgów Leopard 2A5. Są one obecnie wykorzystywane do "reprezentowania sił wroga" w centrum szkolenia bojowego armii, czyli symulują wrogie czołgi podczas manewrów. Według "Spiegla" niemieccy żołnierze mogliby się obejść bez nich, ponieważ są one wykorzystywane tylko do ćwiczeń.

Niemiecki minister finansów o działaniach Putina

Niemiecki minister finansów na wspomnianej konferencji w Bielefeld przekonywał, że Władimir Putin źle ocenił Ukrainę i pomylił się co do zachodnich demokracji. Jak zauważył, Putin uzbroił się w gaz i liczył, że solidarność z Ukrainą osłabnie, jeśli dobrobyt zostanie zakwestionowany. - Spekulował, że korzyści ekonomiczne mogą być dla nas ważniejsze niż nasze własne wartości, niż przywiązanie do praw człowieka i prawa międzynarodowego - powiedział Christian Lindner. Putin "dzięki Bogu pomylił się co do liberalnych demokracji Zachodu" - dodał niemiecki minister.

Odwaga ludzi na Ukrainie, którzy bronią swojej wolności, ale także "wszystkich wartości, które są dla nas święte", jest imponująca - podkreślił Lindner. Ta odwaga musi być miarą, "według której musimy się mierzyć".

