Świat Książę Harry apeluje do Amerykanów. Trump: to ja bardziej reprezentuję Wielką Brytanię

Książę Harry na Forum Bezpieczeństwa w Kijowie (kwiecień 2026) Źródło: Reuters

W czwartek książę Harry wystąpił w Ukrainie na Kijowskim Forum Bezpieczeństwa. Była to jego trzecia wizyta w tym kraju od początku pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku. W swoim przemówieniu wezwał Władimira Putina do zakończenia działań zbrojnych, a Stany Zjednoczone - do pomocy w rozwiązaniu konfliktu.

- Panie prezydencie Putin, żadnemu narodowi nie służy ciągła śmierć ludzi, a tego jesteśmy świadkami. Nadal jest szansa, właśnie teraz, aby zakończyć tę wojnę, zapobiec dalszym cierpieniom zarówno Ukraińców, jak i Rosjan, obrać inną drogę - powiedział Harry.

Wezwał też Waszyngton, nie wymieniając nazwiska prezydenta USA, do podjęcia dalszych działań na rzecz zakończenia wojny. - Stany Zjednoczone odgrywają w tej historii wyjątkową rolę. Nie tylko ze względu na swoją potęgę, ale także dlatego, że kiedy Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej, to właśnie Ameryka była jednym z gwarantów poszanowania suwerenności i granic Ukrainy - mówił.

- To czas na amerykańskie przywództwo, czas na to, by Ameryka pokazała, że potrafi wywiązywać się ze swoich zobowiązań wynikających z traktatów międzynarodowych. Nie z dobroci serca, ale z uwagi na swoją niezmienną rolę w zapewnianiu globalnego bezpieczeństwa i stabilności strategicznej - powiedział. - Europa wykazała się ogromnym zaangażowaniem (...). Teraz należy połączyć wytrwałość z szybkością działania, solidarność z rozmachem, a zaangażowanie z konsekwencją - dodał.

Reuters zauważa, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej zazwyczaj powstrzymują się przed politycznymi komentarzami, ale wyrażali wsparcie dla Ukrainy w czasie wojny. Czwartkowe przemówienie Harry'ego było jednak jednym z najbardziej dosadnych.

W czwartek w Gabinecie Owalnym Donald Trump został zapytany przez dziennikarza o apel Harry'ego. - Jedno wiem na pewno, książę Harry nie mówi w imieniu Wielkiej Brytanii. Myślę, że to ja reprezentuję Wielką Brytanię bardziej niż książę Harry, ale bardzo doceniam jego radę, to świetna rada - powiedział Trump.

Wymiana zdań następuje na kilka dni przed wizytą króla Karola III i królowej Kamili w Waszyngtonie w poniedziałek z okazji obchodów związanych z 250. rocznicą amerykańskiej niepodległości. Wizyta potrwa cztery dni.

Dziennikarz zapytał Trumpa, czy podczas tej wizyty zaprosiłby na obiad także księcia Harry'ego. Prezydent USA nie odpowiedział jednak wprost. - Nie mogę się doczekać tego obiadu. Przyjedzie do nas król Karol, to mój przyjaciel. Bardzo się na to cieszymy. Rozmawialiśmy o tym i na pewno będzie wspaniale. Powiem ci, że gdyby sala balowa była wybudowana, byłaby wypełniona po brzegi. Szkoda, że nie mamy więcej miejsc - mówił Trump.