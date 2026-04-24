Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Książę Harry apeluje do Amerykanów. Trump: to ja bardziej reprezentuję Wielką Brytanię

Książę Harry na Forum Bezpieczeństwa w Kijowie (kwiecień 2026)
Źródło: Reuters
Książę Harry wezwał USA do podjęcia bardziej zdecydowanych działań, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Odpowiedział na to Donald Trump, który ocenił, że Harry "nie mówi w imieniu Wielkiej Brytanii". Książę Sussex zwrócił się też bezpośrednio do przywódcy Rosji Władimira Putina.

W czwartek książę Harry wystąpił w Ukrainie na Kijowskim Forum Bezpieczeństwa. Była to jego trzecia wizyta w tym kraju od początku pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku. W swoim przemówieniu wezwał Władimira Putina do zakończenia działań zbrojnych, a Stany Zjednoczone - do pomocy w rozwiązaniu konfliktu.

Książę Harry apeluje do Putina i do USA

- Panie prezydencie Putin, żadnemu narodowi nie służy ciągła śmierć ludzi, a tego jesteśmy świadkami. Nadal jest szansa, właśnie teraz, aby zakończyć tę wojnę, zapobiec dalszym cierpieniom zarówno Ukraińców, jak i Rosjan, obrać inną drogę - powiedział Harry.

Wezwał też Waszyngton, nie wymieniając nazwiska prezydenta USA, do podjęcia dalszych działań na rzecz zakończenia wojny. - Stany Zjednoczone odgrywają w tej historii wyjątkową rolę. Nie tylko ze względu na swoją potęgę, ale także dlatego, że kiedy Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej, to właśnie Ameryka była jednym z gwarantów poszanowania suwerenności i granic Ukrainy - mówił.

- To czas na amerykańskie przywództwo, czas na to, by Ameryka pokazała, że potrafi wywiązywać się ze swoich zobowiązań wynikających z traktatów międzynarodowych. Nie z dobroci serca, ale z uwagi na swoją niezmienną rolę w zapewnianiu globalnego bezpieczeństwa i stabilności strategicznej - powiedział. - Europa wykazała się ogromnym zaangażowaniem (...). Teraz należy połączyć wytrwałość z szybkością działania, solidarność z rozmachem, a zaangażowanie z konsekwencją - dodał.

Reuters zauważa, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej zazwyczaj powstrzymują się przed politycznymi komentarzami, ale wyrażali wsparcie dla Ukrainy w czasie wojny. Czwartkowe przemówienie Harry'ego było jednak jednym z najbardziej dosadnych.

Karol III z wizytą w USA. Spotka się z księciem Harrym?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Karol III z wizytą w USA. Spotka się z księciem Harrym?

Trump odpowiada na apel księcia Harry'ego

W czwartek w Gabinecie Owalnym Donald Trump został zapytany przez dziennikarza o apel Harry'ego. - Jedno wiem na pewno, książę Harry nie mówi w imieniu Wielkiej Brytanii. Myślę, że to ja reprezentuję Wielką Brytanię bardziej niż książę Harry, ale bardzo doceniam jego radę, to świetna rada - powiedział Trump.

Wymiana zdań następuje na kilka dni przed wizytą króla Karola III i królowej Kamili w Waszyngtonie w poniedziałek z okazji obchodów związanych z 250. rocznicą amerykańskiej niepodległości. Wizyta potrwa cztery dni.

Dziennikarz zapytał Trumpa, czy podczas tej wizyty zaprosiłby na obiad także księcia Harry'ego. Prezydent USA nie odpowiedział jednak wprost. - Nie mogę się doczekać tego obiadu. Przyjedzie do nas król Karol, to mój przyjaciel. Bardzo się na to cieszymy. Rozmawialiśmy o tym i na pewno będzie wspaniale. Powiem ci, że gdyby sala balowa była wybudowana, byłaby wypełniona po brzegi. Szkoda, że nie mamy więcej miejsc - mówił Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Masowy sprzeciw wobec sali balowej Trumpa. "Kasyno", "spersonalizowany pałac"

Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa

Źródło: Sky News, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

Udostępnij:
Tagi:
Książę HarryWielka BrytaniaDonald TrumpUkrainaWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica