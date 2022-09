Przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie o "pokazowej akcji ukarania" Tatarów

Rosja chce zniszczyć Tatarów krymskich poprzez mobilizację na wojnę - powiedziała przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa. Według niej to "pokazowa akcja ukarania" ich za to, że nie popierali rosyjskich okupantów.

Przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa, cytowana przez agencję Ukrinform, poinformowała, że w czwartek i piątek w miejscowościach zamieszkanych przez Tatarów na Krymie okupanci rozdawali wezwania do wojska. Często także - jak powiedziała - wsadzali ludzi do samochodów i zawozili do komisji uzupełnień.