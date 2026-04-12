Świat

2299 naruszeń świątecznego rozejmu. Ukraińcy policzyli

Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Ukraińscy żołnierze biorą udział w święceniu koszyków wielkanocnych
Źródło: Reuters
Od czasu wejścia w życie zawieszenia broni pomiędzy Rosją a Ukrainą na okres prawosławnej Wielkanocy siły rosyjskie naruszyły je już 2299 razy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. O serię naruszeń oskarża stronę ukraińską również rosyjski resort obrony.

W niedzielę we wpisie na Faceboooku ukraiński sztab generalny poinformował, że od czasu wejścia w życie zawieszenia broni, czyli od godziny 16 czasu kijowskiego (15 czasu polskiego) w sobotę do godziny 7 czasu kijowskiego (6 czasu polskiego) w niedzielę, odnotowano 28 akcji szturmowych przeciwnika, 479 ostrzałów przez wroga, 747 ataków dronami typu kamikaze oraz 1045 ataków dronami typu FPV.

Nie odnotowano ataków rakietami, bombami kierowanymi ani bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed. W sumie - jak czytamy we wpisie - odnotowano 2299 przypadków naruszenia zawieszenia broni.

Rosyjskie ministerstwo obrony zarzuciło tymczasem wojskom ukraińskim, że te one od momentu wejścia w życie zawieszenia broni do godziny 8 czasu moskiewskiego (7 czasu polskiego) w niedzielę dokonały 1971 jego naruszeń.

Wielkanocne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą

Ogłoszony w czwartek przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina rozejm ma obowiązywać do końca dnia w niedzielę, czyli łącznie przez 32 godziny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w sobotę nagraniu wideo poinformował, że strona ukraińska przekazała Rosji propozycję, by rozejm zawarty na czas Wielkanocy obowiązywał również po świętach. Wcześniej tego dnia ostrzegł jednak, że armia ukraińska będzie odpowiadać "symetrycznie" na każde naruszenie rozejmu przez Rosję.

Zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Tylko na 32 godziny
Zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Tylko na 32 godziny

Przypomniał też, że już wcześniej proponował podobną przerwę w walkach, jednak rozmowy w sprawie zakończenia wojny - trwającej od czterech lat - utknęły między innymi z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Podobny rozejm ogłoszono w ubiegłym roku z tej samej okazji, jednak zarówno Ukraina, jak i Rosja twierdziły, że był on wielokrotnie łamany.

pc

Rosjanie "nie są głupi". "Wiedzą, że to nie będzie trwało wiecznie"

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

UkrainaRosjaKonflikt Rosja - UkrainaKonflikty zbrojne RosjiPolityka zagraniczna RosjiWojna na UkrainieWojna w UkrainieWielkanocWołodymyr Zełenski
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Korei Południowej
Pierwsza taka wizyta od ponad ćwierć wieku
Polska
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
"Kruche zawieszenie broni nie wystarczy". Niepewność winduje ceny
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Przez chwilę będzie ponad 20 stopni. A co potem?
METEO
Węgry - wybory
Ponad połowa już zagłosowała. Przed lokalami nadal kolejki
Świat
Zatrzymamy mężczyzna
Spotkanie przy alkoholu zakończone tragedią. 31-latek z zarzutem zabójstwa
Lublin
Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo
Uderzył w drzewo i dachował. Prawo jazdy miał od czterech miesięcy
WARSZAWA
Tim Duncan (z lewej) i jego popisowe zagranie
Pytanie, którego nikt nie zadał
Marcin Choiński
Węgry - wybory
"To jest gra o to, czy Europa będzie zjednoczona"
KAWA NA ŁAWĘ
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
KONKRET24
Kacper Tomasiak miał groźnie wyglądający upadek w Vikersund. Nie dokończył sezonu w Pucharze Świata
"Otarłem się o śmierć". Tomasiak "radzi sobie", inni dali spokój
Krzysztof Zaborowski
shutterstock_2322878533
Domowe bimbrownictwo zalegalizowane. Przełom po 158 latach
BIZNES
Mężczyzna został zatrzymany na drodze wyjazdowej z Puław w kierunku Lublina
Od haraczy po handel bronią. Spektakularne zatrzymanie gangstera
WARSZAWA
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Łuczynów
Zderzenie koło Kozienic. Trzy osoby trafiły do szpitala
WARSZAWA
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
"Trenowałeś do tego całe życie". Rząd kusi graczy wysokimi zarobkami
BIZNES
imageTitle
Adam Małysz przed tegorocznym Wings for Life
EUROSPORT
Kometa C/2025 R3 PANSTARRS na polskim niebie
Jest jasna i ma długi warkocz. Zobaczymy ją na polskim niebie
METEO
imageTitle
Jedno pytanie Trumpa, potem telefon. Sprawa załatwiona
EUROSPORT
Wypadek pod Piasecznem, kierujący uderzył w latarnię
Wypadek pod Piasecznem. Kierowca uderzył w słup i dachował
WARSZAWA
shutterstock_2437325815
Popularna wyspa ze "szlakiem selfie". Nowa atrakcja dla turystów
BIZNES
imageTitle
Pozytywny akcent na koniec sezonu Szubarczyka. "Do Crucible wejdę, gdy będę gotowy"
EUROSPORT
Kleszcz z rodzaju Hyalomma
"Nie czekają, tylko biegną w stronę człowieka". Pojawiły się w Polsce
METEO
Do wypadku doszło w Lublinie
Gwałtownie zahamowała i spadła z hulajnogi, nie żyje
Lublin
pap_20240227_10K
"Współpraca wyszehradzka jest praktycznie martwa". Co się stało?
Cezary Paprzycki
Donald Trump
Co dalej? Trump "nigdy definitywnie nie kończy negocjacji"
Świat
Lotnisko we Frankfurcie
Czwarty strajk pilotów w tym roku. Pasażerów czekają utrudnienia
BIZNES
Wypadek paralotniarza, mężczyzna spadł, nie przeżył
Paralotniarz spadł podczas lotu. Zmarł w szpitalu
Viktor Orban - Peter Magyar
Oni już zagłosowali
Świat
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. Kobieta w ciężkim stanie
WARSZAWA
Cytadela Laferriere, Haiti
Tragedia na terenie atrakcji turystycznej. Nie żyje 30 osób
Świat

