Siły ukraińskie odbiły "strategicznie ważną" miejscowość. "Stąd przeciwnik prowadził ostrzał Charkowa" 

Zełenski: niestety nie należymy do NATO, ale państwo NATO nam pomagają, to są nasi partnerzy. My potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa. Chcemy prosić tylko o to, co jest nam potrzebne - najważniejsze to ludzie i czas. To, ile ludzi uratujecie zależy od czasu i uzbrojenia. Z punktu widzenia krwi i strat to są "ludziogodziny".