"Celem jest stworzenie 'Planu Marshalla' na miarę XXI wieku". Konferencja o odbudowie Ukrainy

We wtorek w Berlinie odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Z Berlinem połączył się zdalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Jesteśmy na poziomie relacji z Unią Europejską, na który Ukraina od dawna zasługuje. Widzicie, co dajemy naszemu wspólnemu europejskiemu domowi. Ukraina zapewnia fizyczne bezpieczeństwo Europy przed rosyjską tyranią. Ukraina będzie gwarantem, że rosyjski faszyzm nie złamie europejskich wartości - oświadczył. Dodał, że "Rosjanie niszczą tysiące cywilnych obiektów na Ukrainie, aby Ukraińcy nie mogli szybko powrócić do normalności po wojnie i tym samym szybko dołączyć do Unii Europejskiej, do czego od lat aspirują". Zełenski wezwał do obserwowania wojny przez pryzmat ogólnoeuropejskiego bezpieczeństwa oraz prędkiego opracowania mechanizmu odszkodowań od "państwa terrorystycznego", czyli Rosji, dla Ukrainy po wojnie.