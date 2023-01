"Nie przestaniemy pomagać". Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie pierwszą transzę z pakietu o wartości 18 miliardów euro

Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zabrała we wtorek głos w trakcie dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. - Stoimy w obliczu zagrożenia i upadku świata, jaki znamy. Do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i do czego dążymy. Co to może być za życie, gdzie czołgi mogą uderzyć w elektrownię jądrową? Co stanie się z inflacją, gdy granice państw zaczną się zapadać, a integralność krajów będzie deptana przez tych, którzy tego chcą? Co stanie się z kosztami życia, kiedy miliony, dziesiątki milionów ludzi będzie zmuszone do ucieczki przed masowym głodem? - pytała.