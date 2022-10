Kolejne sukcesy ukraińskiej kontrofensywy. Odbito tereny w obwodzie donieckim i chersońskim

czytaj dalej

Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce i były asystent sekretarza stanu USA Daniel Fried ocenił, że przemówienie Władimira Putina, w którym ogłosił on rzekomą aneksję części Ukrainy, pokazuje, iż mamy do czynienia z "faszystowskim przywódcą". Jak dodał, zwiastuje to trudne czasy przed światem, nie wykluczył też użycia broni jądrowej przez rosyjskiego przywódcę. Putin zdaje sobie sprawę, że przegrywa wojnę w Ukrainie - powiedział Fried.