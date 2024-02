Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania to tylko część krajów, które wykluczyły możliwość wysłania wojsk do Ukrainy. Stanowiska różnych oficjeli w tej sprawie są konsekwencją poniedziałkowej sugestii prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Francuski minister spraw zagranicznych Stephane Sejourne powiedział we wtorek, że prezydent ma na myśli wysłanie żołnierzy do określonych zadań, takich jak pomoc w rozminowywaniu, produkcji broni na miejscu i cyberobrony. W jego ocenie to "może wymagać obecności (wojskowej - red.) na terytorium Ukrainy bez przekraczania progu walki".