Kobiety z Iziumu opowiadają o życiu pod okupacją. Prorosyjscy separatyści "byli gorsi od Rosjan"

- Zaszli do nas i powiedzieli: no co k...y, przez osiem lat znęcałyście się nad nami, to teraz my się nad wami poznęcamy. Ci z DRL i ŁRL byli gorsi od Rosjan - wspomina w rozmowie z PAP 60-latka, która w centrum miasta czekała na pomoc humanitarną. - Mówią, że rozstrzeliwali wszystkich - dodaje jej koleżanka.