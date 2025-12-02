Logo strona główna
Świat

Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę"

Władimir Putin
Putin grozi Europie. "Jesteśmy gotowi nawet i teraz"
Źródło: Reuters/TVN24
Władimir Putin wysunął we wtorek kłamstwa i groźby pod adresem Europy. Mówił między innymi, że "jeśli Europa zapragnie walczyć" z Rosją, to Moskwa "jest gotowa choćby zaraz". Wygłosił też fałszywą tezę na temat sytuacji na linii frontu. Jak zaznaczył korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha, Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę". Ocenił też, że wobec trudnej sytuacji rosyjskiej gospodarki prezydent "śpieszy się" i "myśli o tym, jak skończyć wojnę na własnych warunkach".

We wtorek, jeszcze przed spotkaniem z amerykańską delegacją, prezydent Rosji Władimir Putin w rozmowie z dziennikarzami komentował stanowisko europejskie wobec wojny w Ukrainie. - Nie zamierzamy walczyć z Europą, mówiłem już o tym sto razy. Ale jeśli Europa zapragnie z nami walczyć i zacznie to robić, to jesteśmy gotowi choćby zaraz - powiedział. Jego zdaniem Europejczycy utrudniają amerykańskiej administracji i prezydentowi Donaldowi Trumpowi osiągnięcie pokoju drogą rozmów. Wyraził też przekonanie, że Europejczycy sami się wykluczyli z rozmów pokojowych.

- Oni nie mają programu pokojowego, są po stronie wojny. Nawet wtedy, gdy próbują wprowadzić jakieś zmiany do propozycji Trumpa, (…) to wszystkie one mają na celu tylko jedno: całkowite zablokowanie procesu pokojowego i wysunięcie żądań, które są dla Rosji absolutnie nie do przyjęcia - mówił Putin, wpisując się w przekaz kłamliwej kremlowskiej propagandy.

Zaapelował przy tym do przywódców europejskich o wyzbycie się rzekomej "iluzji", że mogą przyczynić się do "strategicznej klęski" Rosji i o "powrót do rzeczywistości w oparciu o sytuację w terenie".

Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z delegacją ukraińską do USA
"Rosjanie rozpoczęli nowe kampanie dezinformacyjne"
Walki o Pokrowsk w Ukrainie
Rosja twierdzi, że dokonała przełomu. Ukraina: odparliśmy ich 72 razy
Witkoff na spotkaniu z Putinem
Amerykańska delegacja u Putina

Putin nazwał też niedawne ataki na tankowce w pobliżu Turcji piractwem i zapowiedział nasilenie ataków na obiekty i statki ukraińskie.

Ostrzegł też, że Rosja może podjąć kroki przeciw tankowcom krajów, które pomagają Ukrainie. - Jeśli to będzie trwało nadal, to rozpatrzymy możliwość (…) kroków odwetowych wobec statków państw, które pomagają Ukrainie przeprowadzać takie operacje, akcje pirackie - mówił. Za "najbardziej radykalny sposób" rozwiązania tego problemu uznał jednak odcięcie Ukrainy od morza.

Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę"

Korespondent "Faktów" TVN w Kijowie Andrzej Zaucha mówił na antenie TVN24, że Putin "ewidentnie próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę", natomiast "Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa kusi ogromnymi pieniędzmi i wspaniałymi interesami, jakie będzie można robić po zakończeniu wojny i po zniesieniu sankcji na Rosję".

- Trzeba pamiętać, że pewnie Władimir Putin też się śpieszy, też myśli o tym, jak skończyć wojnę na własnych warunkach, dlatego że rosyjska gospodarka coraz bardziej ugina się pod ciężarem gigantycznych wydatków na wojnę, pod ciężarem sankcji. Sytuacja jest coraz gorsza - zaznaczył.

- Rosyjska gospodarka zmierza w stronę kryzysu, więc Putin też się śpieszy i dlatego z taką emfazą, tak emocjonalnie tłumaczy wszystkim, że (Ukraińcy) nie mają szans na tej wojnie z Rosją - kontynuował.

Tuż przed przylotem delegacji z USA Rosja zaprosiła kogoś jeszcze
Tuż przed przylotem delegacji z USA Rosja zaprosiła kogoś jeszcze

Putin kreuje "wrażenie, że Ukraina nie ma szans"

Korespondent "Faktów" TVN przypomniał też, że wysłannicy Donalda Trumpa przybyli do Moskwy ze "zmodyfikowanym" planem pokojowym, wynegocjowanym między Ukrainą i USA.

- Putin już przed tym spotkaniem tworzył atmosferę. (W poniedziałek - red.) spotkał się z rosyjskimi generałami, którzy zameldowali mu, że rosyjska armia zdobyła Pokrowsk i Wołczańsk po kilkunastu miesiącach walk - mówił Zaucha. Dodał, że eksperci uważają, iż "to nie do końca jest prawda". Doniesieniom o całkowitym zajęciu Pokrowska zaprzecza też ukraińska armia. Nazywa je "bezczelnymi" i przekonuje, iż chodzi tylko o wpłynięcie na stanowisko USA podczas rozmów w Moskwie.

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz

We wtorkowej rozmowie z dziennikarzami - jak relacjonował Zaucha - Putin powiedział, że "Pokrowsk zajęty przez rosyjską armię będzie wspaniałym przyczółkiem do dalszej rosyjskiej ofensywy". - Tworzy taką atmosferę, wrażenie, że Ukraina nie ma szans, że rosyjska armia posuwa się do przodu, że z każdym dniem sytuacja Ukrainy jest coraz gorsza, więc powinna się zgodzić na te daleko idące żądania Kremla - wyjaśniał słowa rosyjskiego dyktatora korespondent "Faktów" TVN.

02 2000 kropka gosc-0001

Aleksander Kwaśniewski w "Kropce nad i"
Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

Władimir PutinSteve WitkoffJared KushnerRosjaWojna w UkrainiePolityka zagraniczna RosjiKonflikty zbrojne RosjiUSAPolityka zagraniczna USAStosunki Rosja - USA
