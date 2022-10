"Funkcjonariusze policji zestrzeliwują irańskiego drona". Nagranie z Kijowa

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko opublikował na Twitterze nagranie zarejestrowane na jednym z mostów w Kijowie. Widać na nim ukraińskich policjantów strzelających do przelatującego nad nimi drona. Chwilę później maszyna spada na ziemię i eksploduje. Heraszczenko twierdzi, że została zestrzelona.

Do wpisu załączył nagranie wideo, zarejestrowane między innymi przez kamerę przymocowaną do munduru jednego z funkcjonariuszy. Na nagraniu widać trzy auta zaparkowane w poprzek ulicy na środku mostu, z których wysiada pięciu funkcjonariuszy uzbrojonych w karabiny. Mężczyźni otwierają ogień do drona, który przelatuje tuż nad nimi. Maszyna spada na ziemię i eksploduje. Nie wiadomo, czy została zestrzelona, czy wybuchła po uderzeniu w cel. Heraszczenko twierdzi, że została zestrzelona.