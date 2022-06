Sytuacja w Ukrainie. Sztab: Rosja skoncentrowała 20 batalionowych grup taktycznych na kierunku słowiańskim

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że w ramach przygotowań do wznowienia ofensywy rosyjska armia skoncentrowała siły liczące 20 batalionowych grup taktycznych na kierunku słowiańskim. Jak dodano, na tymczasowo okupowanej części obwodu donieckiego trwa przymusowa mobilizacja cywilów.

W komunikacie sztab podał, że "na kierunku słowiańskim wróg przygotowywał się do wznowienia ofensywy, gromadząc ugrupowanie liczące do 20 batalionowych grup taktycznych". "By poprawić pozycję taktyczną, próbował prowadzić atak na kierunku miejscowości Barwinkowe i Swiatohirsk, sukcesu nie odniósł" - czytamy.