Olaf Scholz tłumaczy, dlaczego chce kontynuować rozmowy z Władimirem Putinem

czytaj dalej

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji, do której doszło w sobotę w budynku mieszkalnym w mieście Saint Helier na Jersey, jednej z Wysp Normandzkich. Są zaginieni, według policji to około kilkunastu osób. Przyczyna wybuchu nie została jeszcze ustalona, ale mógł to być ulatniający się gaz.