Kirby: nic nie pozwala nam mieć nadziei, że Putin jest gotów położyć kres tej wojnie

- To nie jest wojna z USA , to nie jest wojna z NATO . Putin zdecydował się rozpocząć wojnę z Ukrainą i Ukraińcami. I niestety nic z tego, co obserwujemy dzisiaj, nie pozwala nam mieć nadziei, że jest gotów położyć kres tej wojnie, zabijaniu pokojowo nastawionych Ukraińców - stwierdził John Kirby.

"Putin mógłby zakończyć tę wojnę jutro, nawet bez negocjacji"

- On (Putin – przyp. red.) mógłby dziś zakończyć wojnę, gdyby zgodził się na wycofanie swoich wojsk i dobrowolnie zasiadł z Zełenskim do stołu negocjacyjnego, by omówić zakończenie tego konfliktu. Oczywiście Zełenski powinien sam zdecydować, czy jest gotowy do negocjacji i powinniśmy go szanować jako naczelnego wodza - powiedział Kirby.