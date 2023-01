Biden: wojna w Ukrainie znalazła się w punkcie krytycznym

Wojna w Ukrainie, wywołana rosyjską agresją na ten kraj, znalazła się w punkcie krytycznym - powiedział prezydent Joe Biden podczas posiedzenia swojego gabinetu i zapewnił, że "USA i ich sojusznicy nadal będą zwiększać wsparcie dla Ukrainy". Dodał, że baterie systemu przeciwlotniczego Patriot działają dobrze i Rosjanie zaczynają już to rozumieć.

Jak powiedział Joe Biden podczas posiedzenia swojego gabinetu "pomożemy Ukrainie bronić się przed atakami z powietrza". - Baterie Patriot działają dobrze i Rosjanie zaczynają już to rozumieć - dodał amerykański prezydent.

Wspólne oświadczenie Bidena i Scholza

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley, zaś Niemcy wozy Marder - ogłosiły oba rządy we wspólnym oświadczeniu po czwartkowej rozmowie prezydenta Joe Bidena i kanclerza Olafa Scholza. Dodatkowo, Berlin dostarczy Ukrainie kolejną baterię systemu obrony powietrznej Patriot. W grudniu przekazanie takiej baterii ogłosiły Stany Zjednoczone.

Łączna wartość sprzętu wojskowego, do którego przekazania zobowiązał się Waszyngton od czasu lutowej inwazji Rosji, to jak dotąd ok. 21,2 miliarda dolarów. W amerykańskiej pomocy znalazło się m.in. ponad dwa tys. różnego rodzaju pojazdów.