Joe Biden: Władimir Putin stara się wymazać ukraińską kulturę i tożsamość

Biden: Putin chciał uczynić całą Europę neutralną. Zamiast tego znatoizował ją

Zwracając się do marynarzy, Biden mówił też, że choć można mieć najbardziej zaawansowane okręty na świecie i najbardziej wyszkolonych żołnierzy, to najpotężniejszą bronią USA jest sieć sojuszników, których posiada na całym świecie. Odniósł się przy tym do perspektywy rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię, wspominając, że niedawno przywódcy tych krajów zadzwonili do niego z pytaniem, czy USA wesprą ich akcesję.