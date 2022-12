Joe Biden: jestem gotowy na rozmowę z Władimirem Putinem. Prezydent USA postawił warunki

- Nie mam żadnych bezpośrednich planów, by skontaktować się z panem Putinem. (...) Ale jestem gotowy, by z nim rozmawiać, jeśli faktycznie jest zainteresowany, by zdecydować, że chce szukać sposobu na zakończenie tej wojny. Jeszcze tego nie zrobił - powiedział Biden podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Macron: będziemy z Ukraińcami by pomóc im zbudować pokój

Z kolei francuski prezydent, odnosząc się do perspektyw negocjacji pokojowych, pochwalił wyrażoną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego gotowość do rozmów na podstawie jego 10-punktowego planu i wykluczył, by Francja w przyszłości naciskała na Ukrainę, by zasiadła do rozmów.