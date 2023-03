"Operator Javelina zniszczył pięć rosyjskich wozów bojowych w jednej walce". Ukraińcy pokazują nagranie

Javelin jedną z broni, która zmieniła przebieg wojny

Na samym początku wojny pojawiło się zagrożenie, że w ciągu kilku dni rosyjskie kolumny pancerne zmierzające w stronę Kijowa pojawią się na ulicach miasta. Ukraińcy potrzebowali czegoś, co mogłoby powstrzymać ten atak - i znaleźli to w postaci wyrzutni rakiet Javelin - kierowanych pocisków przeciwpancernych wystrzeliwanych z ramienia przez jedną osobę.

Broń typu "wystrzel i zapomnij"

Javelin to broń typu "wystrzel i zapomnij". Gdy tylko jego operator odda strzał, może uciekać w poszukiwaniu osłony, a pocisk sam znajdzie drogę do celu. Było to szczególnie ważne w pierwszych dniach wojny, ponieważ Rosjanie starali się za pomocą pancernych kolumn wkroczyć do ukraińskich miast. Operator Javelina mógł wystrzelić pocisk z budynku lub zza drzewa i zniknąć, zanim Rosjanie zdążyliby odpowiedzieć ogniem.